Dos hombres resultaron heridos de bala en la madrugada de hoy, domingo, en hechos ocurridos en la avenida José Celso Barbosa, intersección con la calle Ramón López, en Río Piedras, informó la Policía.

Según la información preliminar, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres, los cuales no han sido identificados, con heridas de bala.

Los perjudicados, fueron transportados a un hospital del área metropolitana. Al momento, se desconoce su condición de salud.

Personal adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan continúan con la pesquisa.