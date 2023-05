Dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Nueva York y de nacionalidad peruana fueron víctimas inocentes de una balacera que se formó a las afueras de negocio Emo-y, en la calle Loíza, de Santurce, mientras se encontraban en la Isla para celebrar un cumpleaños de un amigo, relató el inspector Ricardo Haddock, coordinador del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía, al dar detalles del doble asesinato registrado en la madrugada de este sábado.

Según relató, del negocio fueron expulsadas unas personas por razones que no pudo precisar. Se cree que una mujer del grupo expulsado hizo una detonación al aire, lo cual desató la balacera.

En el incidente, resultaron heridos Franco Medina Angulo, de 29 años, y Sergio Palomino Ruiz, de 28.

Medina Angulo murió en la escena, mientras Palomino Ruiz falleció mientras recibía atención médica en el Centro Médico de Río Piedras.

Franco Medina Angulo, una de las víctimas de la balacera en la calle Loíza, murió en la escena. ( redes sociales )

“Es un grupo de estudiantes (universitarios), que llegó a Puerto Rico ayer, (viernes), procedente de Nueva York, y vinieron a celebrar una actividad en Puerto Rico, un cumpleaños. Se marchaban el lunes”, sostuvo el inspector.

Haddock dejó claro que, “hasta el momento”, todo apunta a que los jóvenes son víctimas inocentes. Sin embargo, los agentes investigadores continúan con las entrevistas para conocer más detalles de lo ocurrido en el local y fuera del mismo.

“Entendemos que el ataque no iba dirigido hacia ellos. Eso es lo que entendemos, hasta el momento”, afirmó.

Añadió que “dentro del negocio hubo un alegado incidente, sacan a unas personas y una dama hace unos disparos al aire. No se sabe con quién fue el incidente”.

Por lo pronto, el inspector recabó la ayuda ciudadana para identificar y dar con el paradero de la mujer que disparó al aire y que supuestamente provocó que todo el incidente se suscitara a las afueras del local.

En el vídeo se ve que la mujer vestía un pantalón negro y una camisa violeta. Andaba acompañada de dos hombres, quienes intentaron quitarle el arma con la que disparó previo a la detonación, así como como de otra mujer.

Haddock pidió a las personas que puedan tener información relacionada al incidente a que se comuniquen de manera confidencia al 787-343-2020.

En cuanto a los universitarios que celebraban el cumpleaños, el inspector dijo que se encuentran afectados.

“Es un incidente lamentable. Ellos no fueron alcanzados por las balas, pero están afectados emocionalmente”, sostuvo, al opinar que casos como este afectan el turismo en la Isla.

¿Quiénes son las víctimas?

Según la información publicada por los jóvenes en sus portales de LinkedIn, ambos eran estudiantes de maestría de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York.

“¡Estoy feliz de compartir que me uniré a la clase de MBA de NYU Stern School of Business de 2024! No podría estar más agradecido con mi familia, amigos, mentores y colegas por su apoyo durante todo el proceso. ¡Esperamos con ansias los nuevos desafíos que se avecinan!”, escribió hace nueve meses Palomino Ruiz en el foro profesional.

El perfil indica que el joven trabajó con el Ministro de Economía y Finanzas de Perú como analista de inversión.

Mientras, Medina Angulo reportó que se unió a la universidad en julio del 2022. Mencionó que ha logrado dos premios. Uno fue un primer lugar en la competencia J.P. Morgan Case Competition 2022 y otra fue la beca Harvey Beker Scholarship 2022-2023.

Entre otras cosas, el joven mencionó que laboró por cuatro años en el banco BBVA de Perú.