Un hombre de 28 años fue asesinado en la noche de ayer, miércoles, en el patio de una residencia ubicada en la calle Dolores Cruz de la comunidad Villa Marisol, en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, a las 11:38 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a la Policía sobre una persona herida de bala.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cadáver de Kenneth Mitchell Rijos Sepúlveda, con domicilio en la urbanización Levittown, en Toa Baja.

Como evidencia se ocuparon en la escena casquillos de rifle.

El motivo del crimen no ha sido revelado.

La agente Vivian Acevedo, supervisada por el sargento Julio Figueroa, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto a la fiscal Zayla Díaz Morales se hicieron cargo de la investigación.