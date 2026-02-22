CIUDAD DE MÉXICO- El Ejército mexicano abatió el domingo en un operativo al líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, informó un funcionario federal.

El funcionario, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente, dijo que ocurrió durante una operación militar en el estado occidental de Jalisco.

Siguieron varias horas de bloqueos de carreteras con quema de vehículos en Jalisco y otros estados. Este tipo de tácticas son utilizadas habitualmente por los cárteles para bloquear operaciones militares.

Los vídeos que circularon por las redes sociales mostraban columnas de humo ondeando sobre la ciudad de Puerto Vallarta, una importante ciudad de Jalisco, y carreras de pánico por el aeropuerto de la capital del estado. El domingo por la tarde, Air Canada anunció que suspendía los vuelos a Puerto Vallarta “debido a una situación de seguridad en curso” y aconsejó a los clientes que no acudieran a su aeropuerto.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la detención de El Mencho. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento de México y nació en 2009.

En febrero, la administración Trump designó al cártel como organización terrorista extranjera.

Ha sido uno de los cárteles más agresivos en sus ataques contra el ejército -incluidos helicópteros- y pionero en el lanzamiento de explosivos desde drones y en la instalación de minas. En 2020 llevó a cabo un espectacular atentado con granadas y rifles de alto poder en pleno centro de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía capitalina y ahora responsable de la seguridad federal.

La DEA considera que este cártel es tan poderoso como el de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más infames de México, con presencia en los 50 estados de EE.UU., donde distribuye toneladas de droga. Es uno de los principales proveedores de cocaína del mercado estadounidense y, al igual que el cártel de Sinaloa, obtiene miles de millones con la producción de fentanilo y metanfetaminas.

Desde 2017, Oseguera Cervantes ha sido acusado varias veces en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.