En la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, se llevará a cabo la tarde de este martes el acto de lectura de acusación a Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, por cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (portación y uso de arma blanca) de la Ley de Armas.

Cabrera Rivera enfrenta los cargos en concierto y común acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrida a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Durante la vista preliminar, su abogado de defensa, el licenciado Jesús Ramos Puca, intentó impugnar la credibilidad de los testigos, no obstante, la jueza Marielem Padilla Cotto, determinó causa para juicio.

“La señora Elvia Cabrera, madre de la coimputada en medio de los hechos que se describen como una pelea opta por buscar un objeto con su cartera, objeto que según una de las testigos le facilitó a su hija Anthonieska Avilés, objeto también que los testigos del Ministerio Público describieron como el utilizado para realizar la herida mortal y otras heridas que finalmente provocaron la muerte de la señorita Gabriela Nicole Pratts”, resumió la jueza el 23 de octubre, a base de la evidencia que desfiló.

En su argumento, el fiscal Orlando Vázquez Reyes narró que la imputada actuó con propósito y conocimiento.

“Anthonieska apuñaló y le causó la muerte a Gabriela. No la hubiese matado a Gabriela si su madre no le hubiera facilitado el objeto punzante para que la apuñalara hechos que cometió la madre que fueron indispensables, por eso es coautora”

Mientras que, el licenciado Jesús R. Ramos Puca, abogado de Cabrera Rivera, alegó que la fiscalía no pudo probar un elemento subjetivo que pudiera demostrarle al tribunal algún tipo de mente criminal a su clienta, e intentó impugnar la credibilidad de los testigos.

El Ministerio Público presentó evidencia tales como fotografías aéreas de la escena tomadas a una hora diferente a la que ocurrieron los hechos y el vídeo de un negocio aledaño a la ruta que conduce al desvío Roberto Colón en Aibonito, que fue escenario de varias peleas al culminar una actividad del cierre de verano auspiciada por el municipio.

La autopsia realizada por el patólogo Javier G. Serrano Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reveló que la adolescente murió por una herida punzante que le perforó el corazón, las otras diez las recibió en la cabeza, el torso, el muslo y el glúteo izquierdo y el antebrazo derecho, que presuntamente le infligió la hija de Cabrera Avilés, Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, con un objeto que se alega sacó de su cartera y se lo entregó la imputada.

El perito no pudo precisar el tipo de arma utilizada, pero dijo que tiene filo al menos en uno de sus bordes, debe tener extremo puntiagudo y una longitud significativa, ya que a base de la profundidad de las heridas estaría entre las 3 a 5 pulgadas.

El 15 de octubre el psicólogo José Malavé Orengo determinó que la menor estaba apta para colaborar en su defensa y entender los procesos judiciales que va a enfrentar, tras ser declarada inicialmente como no procesable.

Las abogadas de defensa de Avilés Cabrera, licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), presentaron una solicitud de prueba exculpatoria.

Quedó en manos del juez Luis Navas de León evaluar la evidencia entregada por la fiscalía para determinar si contiene prueba favorable para su defensa.

La próxima vista de estatus de los procedimientos contra Avilés Cabrera se pautó para el miércoles, 12 de noviembre. Todavía no se ha fijado la fecha de la vista preliminar.