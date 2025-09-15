Un hombre de 34 años fue acusado por escalamiento, apropiación ilegal y maltrato a persona de edad avanzada, tras supuestamente robarle a un adulto mayor de 81 años para quien trabajaba como empleado de confianza, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Adrián Cruz Soto ingresó sin autorización a la residencia del querellante el pasado 12 de septiembre, cerca de las 10:00 a.m., y se apropió de $1,000 en efectivo y una cadena de oro de 18 quilates valorada en $4,000.

El caso fue consultado por el agente Alberto Reyes con el fiscal de turno, quien ordenó la radicación de cargos por violaciones a los artículos 127, 182 y 195 del Código Penal. La prueba fue presentada ante el juez Rocky Rivera López, del Tribunal de Fajardo.

El magistrado determinó causa para arresto contra Cruz Soto, imponiéndole una fianza de $12,000 que no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para una fecha posterior.