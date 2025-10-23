Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan las circunstancias en que un hombre fue herido de bala en hechos reportados en horas de la madrugada de este jueves, en la carretera 777, sector Capilla del barrio Cagüitas, en el municipio de Aguas Buenas.

Según información preliminar de la Uniformada, un hombre de 25 años, residente de San Juan, resultó herido de bala en el pecho en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

El perjudicado fue trasladado de inmediato a una institución hospitalaria cercana, donde fue atendido por el médico de turno.

Posteriormente, fue referido a otro hospital en el área metropolitana, donde los doctores le diagnosticaron una herida de bala y describieron su condición como crítica.

La investigación inicial estuvo a cargo del agente Ángel G. Carrasquillo Orta, adscrito al distrito de Aguas Buenas, quien refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas. Los agentes de dicha división continuarán con la pesquisa para determinar las circunstancias del suceso y dar con los responsables.