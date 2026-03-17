Un peatón se encuentra en condición crítica luego de ser arrollado por un vehículo en la carretera 14, kilómetro 7.7, cerca del cementerio Las Mercedes, en Ponce, en hechos reportados a eso de las 8:05 de la noche de ayer.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía de Puerto Rico, Esther Carrillo, de 60 años y residente de Juana Díaz, conducía un vehículo Nissan Versa del año 2024 por la mencionada vía, cuando al llegar al citado kilómetro no se percató de un peatón que caminaba por el centro del carril, impactándolo con la parte frontal izquierda del automóvil.

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El perjudicado, identificado como José López Castro, de 67 años y residente de Ponce, recibió asistencia de paramédicos de Emergencias Médicas y fue transportado al Hospital San Lucas de Ponce. Allí fue atendido por el médico de turno, quien indicó que su condición era crítica, por lo que sería referido al Centro Médico de Río Piedras.

La investigación del accidente estuvo a cargo del agente Samuel Santiago, adscrito a la División Patrulla de Carreteras de Ponce, en unión al fiscal Juan Molina.