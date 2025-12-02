Un adulto mayor resultó herido de bala en medio de un robo domiciliario ocurrido la mañana de este martes en su hogar localizado en la calle Recreo de la urbanización El Retiro, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 7:41 a.m. de hoy, martes, sobre los sucesos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El ciudadano presuntamente se resistió al asalto y le dispararon en la cabeza y en un hombro. Este fue transportado a una sala de emergencia en condición de cuidado.

Los sospechosos se escondieron en un monte aledaño sin ser arrestados.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas tiene a cargo la pesquisa.