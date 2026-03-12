El sospechoso del feminicidio reportado en la tarde de ayer, miércoles, en la marquesina de una residencia localizada en el sector Palma Gorda del barrio Carrizales, en Hatillo, fue arrestado anoche en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.

Al hombre, que laboraba como guardia de seguridad en un “Cash & Carry” de Hatillo, se le ocupó su automóvil marca Mitsubishi Lancer, color gris y del año 2008, el cual fue sellado mientras se obtiene una orden del tribunal para su registro y allanamiento ante la presunción de que el arma homicida se encuentra en el interior.

El sospechoso, de 47 años, posee licencia de portación de armas de fuego y ayer se ausentó al trabajo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el detenido tenía una relación sentimental con la mujer hace un mes y medio.

A eso de las 5:00 p.m. de ayer fue localizado el cadáver semidesnudo de la víctima entre la marquesina y el patio de la residencia de Sánchez Martínez y mediante la descripción de su carro y otras gestiones investigativas fue localizado y arrestado.

La mujer, de 50 años y vecina de Arecibo, fue asesinada por heridas de bala, una de ellas en el rostro. Durante el día de hoy se harán los trámites para su identificación en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El agente Alexy Camacho, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo junto a la fiscal Ilia Richard Morán continúan con la investigación.