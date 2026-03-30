Una niña de siete años resultó con heridas de gravedad mientras transitaba junto a su madre en un triciclo de fabricación casera el cual chocó con vehículo en el sector Estancias de Tierra Alta, en Canóvanas.

Los hechos ocurrieron a las 9:38 p.m. del domingo, cuando Jarielys Navarro Ramos, de 20 años, conducía el vehículo no autorizado para transitar por la vía pública, acompañada de la menor y perdió el control y dominio del manubrio, impactando un vehículo marca Ford F-350, del año 1995 y color blanco, que estaba estacionado en el lado izquierdo de la vía en dirección contraria.

Como resultado del incidente, la conductora resultó con heridas leves, mientras que la menor sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue ingresada en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su estado es crítico.

El vehículo carece de autorización y no llevaban puesto ningún equipo de seguridad, según la querella.

La agente Giselle De Jesús, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión a la fiscal Ileana Espada, continúan con la investigación.

La conductora arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.