El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó ayer causa probable para arresto contra Laura Josefina Meléndez Rivera 33 años de Isabela; Edgar Emmanuel López Rosado de 28 años de Luquillo y Anthony Edward Goyco Laboy de 18 años de Aguadilla, por delitos de fraude, señalándoles una fianza total de $210,000.00.

Como resultado de la investigación del agente Isaac Colón Muñoz, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas y los fiscales Ramón Allende Sánchez, Carmen santiago Román y Luis Ramos Vélez, al trío, que se alega forma parte de una organización que opera en el área noroeste dedicada a la falsificación y cambio de cheques de diferentes comerciantes en la isla, se le radicaron cargos por propiación ilegal grave, fraude, posesión y traspaso de documento falso y falsedad Ideológica, para un total de 14 denuncias.

Se alega que los imputados falsificaron cheques a nombre de la compañía Lift Trucks and Parts Inc. de Caguas por la cantidad $5,480.00 cambiándolos en diferentes sucursales del First Bank, apropiándose ilegalmente de $2,740.00.

La vista preliminar fue señalada para el 19 de octubre en el Tribunal de Arecibo.

Goyco Laboy y Meléndez Rivera prestaron las fianzas y quedaron en libertad, mientras que, López Rosado, quien se identifica en redes sociales como cantante urbano conocido como B’DA, fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.