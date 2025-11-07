Un hombre de 63 años enfrenta varios cargos por haber vendido un auto y no haberle entregado a la dueña unos $7,500, informó la Policía.

Por los hechos, ocurridos el pasado 25 de septiembre en Caguas, Miguel A. Vázquez García, residente en Caguas, fue acusado por infracciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, detalla el informe policiaco.

“Vázquez García vendió un vehículo Nissan Rogue, color blanco, año 2010, tablilla JOI-956, y no entregó a la querellante la cantidad de $7,500, correspondiente al dinero de la venta”, detalló la Policía.

El caso fue consultado con el fiscal Miguel A. Vázquez García, quien instruyó la radicación de cargos por violaciones al Artículo 18.2 de la mencionada ley, el cual es delito grave de tercer grado y está relacionado con la obligación de entregar las tablillas, licencias y documentos del vehículo al Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como al Artículo 27.A, un delito grave de cuarto grado que prohíbe que personas no autorizadas compren, reciban, vendan o enajenen vehículos de motor sin la debida autorización de la entidad financiera que los haya financiado.

La prueba fue presentada ante la juez Vanessa Zoraya Ortega, del Tribunal de Caguas, quien luego de evaluar la misma determinó causa en ambos cargos. Le impuso una fianza de $5,000, la cual fue prestada mediante fiador privado. El imputado quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 18 de noviembre de 2025.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis Morales Guardarrama, de la División de Vehículos Hurtados del área de Caguas.