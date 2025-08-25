Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, regresaron esta mañana al Tribunal de Aibonito para asistir a la vista preliminar, en la que se anunció que la licenciada Rocío Revelles Ponce, de Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) representará a la menor.

Mientras que, el viernes se revelo que la progenitora contrató al licenciado Jesús R. Ramos Puca.

Las partes se encuentran reunidas con la jueza para discutir una moción radicada durante la vista anterior por el Ministerio Público, representado por los fiscales Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera y Lourdes L. Cruz, para solicitar medidas de protección a los testigos para que no estén expuestos en transmisiones de medios de comunicación.

Ya la abogada de la menor advirtió que no se encuentra preparada para el proceso ya que ayer, domingo, se le asignó el caso y no ha tenido oportunidad ni de verla.

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos en la sala de la jueza Marielem Padilla Cotto, el viernes pasado, la SAL notificó que todos los abogados de la región de Aibonito se inhibieron de asumir la defensa ya que conocen a las partes involucradas.

9 Fotos Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, fue asesinada en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

La licenciada y exfical Zulmarie Alverio Ramos, al finalizar la vista de Regla 6 en el Tribunal de Aibonito el día en que las arrestaron y les radicaron cargos renunció a su representación legal ya que que solo fue contratada para representarlas en la etapa inicial.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas y se encuentran encarceladas, por separado y aisladas de la población penal, en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una, la jueza Valery Telles Telles.

Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito, ( Suministrada por la Policía )

Madre e hija enfrentan cargos en común y mutuo acuerdo por el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que ya había desavenencias entre ambas. En la denuncia se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho, sin brindar otros detalles.

El Departamento de Justicia ha anunciado que podría radicar nuevos cargos contra las imputadas y a otras personas en un futuro cercano.

La semana pasada, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzzane Roig, reveló que un menor fue acogido bajo el programa de protección a testigos, en este caso ya se había iniciado un plan de acción protectora junto a su familia.

Mientras que las autoridades, han continuado con las entrevistas a potenciales testigos y participantes.