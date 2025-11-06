A un día de que se activara la Policía para intentar localizar a Omayra Angeliz López Rodríguez, de 19 años, reportada como desaparecida en Manatí, se informó que esta fue localizada en el municipio de Bayamón.

La joven se encuentra en “buen estado de salud”, dijo la Policía.

La querella de su desaparición la hizo por la trabajadora social Zuleika Candelaria Valentín, del hogar Freedom en Manatí, quien informó que la llevaron a las 7:30 a.m. del pasado miércoles a la joven a la universidad NUC University en ese municipio y cuando su cuidadora pasó a recogerla, cerca de las 2:30 p.m., no se encontraba en el lugar ni han dado con su su paradero.

Se detalló que la información de su hallazgo la proveyó este viernes el agente Efraín Villanueva Aldarondo, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.