La Policía investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un vehículo en la carretera PR-657, en el sector Arenalejo del barrio Bajadero, cerca del correo de Arecibo.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar.

Al llegar los agentes, localizaron un vehículo marca Chevrolet, modelo Malibu, color gris, y en su interior el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado y que presentaba heridas de bala.

El agente Alexis Camacho, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.