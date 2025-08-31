Autoridades informaron en la mañana del domingo que encontraron el cuerpo del pescador que había desaparecido el sábado en el lago Toa Vaca de Villalba cuando un rayo impactó la embarcación en la que se hallaba en compañía de otro sujeto.

“A eso de las 8:18 de la mañana, los buzos localizaron el cuerpo sin vida de Alexander Vega, de 48 años, residente de Lares“, indicó Danny ”Dan" Santiago, alcalde de Villalba.

La esposa del fallecido y el padre del occiso identificaron el cuerpo.

Según versiones del incidente, Vega saltó al agua al momento de la descarga eléctrica, pero no salió a flote nuevamente. Mientras que su acompañante resultó con heridas en ambas manos, aunque se informó que estas no eran de gravedad.

Familiares del desaparecido se trasladaron al lugar tras enterarse del incidente, con la esperanza de que se lograra su rescate.

El lago Toa Vaca, el más grande de la Isla, es frecuentado los fines de semana por pescadores de toda la Isla, quienes tienen permiso para la pesca recreativa en el lugar.