Agentes que realizaban una ronda preventiva alrededor de las 9:59 p.m. del lunes encontraron el cuerpo baleado de un hombre tirado en la marginal Muñoz Rivera, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima aún no ha sido identificada. La Policía la describió como de ojos marrones, tez blanca, cabello largo castaño estilo “dreads”, de cinco pies y nueve pulgadas de estatura y aproximadamente 200 libras de peso.

Además, presentaba barba, bigote y dos tatuajes visibles: uno en el bíceps interior derecho con el nombre “Elvira” y otro en el antebrazo derecho con el nombre “Moeshalee”. Vestía camisa, pantalón deportivo y tenis, todos de color negro.

El agente Rosado Picorelli, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal Luis Valentín, asumieron la pesquisa.