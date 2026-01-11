Un hombre fue asesinado a tiros a eso de las 10:57 de la noche de ayer en la urbanización Country Club, en Carolina.

Según informó la Policía, agentes municipales fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre detonaciones en la calle 134, intersección con la calle 127, y al llegar al lugar encontraron el cuerpo del hombre dentro de un vehículo.

El occiso, que aún no ha sido identificado, se encontraba en el interior de un automóvil Kia K5, color negro. En la escena, las autoridades recogieron múltiples casquillos de bala como parte de la investigación.

La pesquisa quedó a cargo del agente Karl Mc Daniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en conjunto con el fiscal Sergio Calzada Martínez.