Un hombre fue hallado muerto en una acera del callejón Castro Dos, en el barrio Sabana Abajo de Carolina, durante la mañana de este miércoles.

Según informó la Policía, a las 5:45 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre aún sin identificar, sin signos vitales.

Por el momento se desconocen las circunstancias que rodean su fallecimiento. La autopsia y otras pruebas de rigor determinarán la causa de la muerte.

La investigación está a cargo de la agente Alanís Acosta, junto al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y el fiscal de turno.