Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del CIC de San Juan, se movilizaron esta tarde hasta el condominio Leopoldo Figueroa, en la calle De Diego, en Río Piedras, donde en uno de los apartamentos se encontró una persona muerta, en aparente estado de descomposición.

Según se informó, durante una ronda por el piso 7, el monitor de seguridad se percató de un fuerte hedor frente a uno de los apartamentos. Luego, al abrir la cerradura, observó el cadáver de Rubén D. Lerbous, de 72 años, el cual falleció en el área del cuarto dormitorio.

El fallecido estaba en el suelo y vestía unicamente con ropa interior.

Al lugar se presentó el sargento Javier Jiménez, de la División de Homicidios del CIC de San Juan y el agente Joe Vélez, de Servicios Técnicos, quien tomó 23 fotos de la escena.

El fiscal Christian Castro expidió la boleta y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.

En el lugar no se apreciaron signos de violencia, pero será la autopsia y pruebas forenses las que determinen las causas de la muerte.