Un vehículo fue incendiado en su totalidad esta madrugada en el kilómetro 6.6 de la carretera PR-175 del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.

Según información preliminar suministrada por el Negociado de la Policía, a las 3:28 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada de alerta al cuadro telefónico de la Comandancia de área de Carolina y al llegar los patrulleros encontraron un automóvil marca Hyundai Elantra en llamas.

Bomberos estatales extinguieron el fuego. Sin embargo, debido a la condición en la que quedó otra información sobre su número de serie no se pudo apreciar.

No se pudo no se pudo apreciar otra información del vehículo, ya que la misma no era visible.

Al momento, se investiga las circunstancias de estos hechos, y si el incendio se originó por algún desperfecto mecánico o, por el contrario, hubo mano criminal.

El agente Heriberto Rodríguez, adscrito al distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente la querella.