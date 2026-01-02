Para aumentar la presencia de los agentes en la calle, la misión que tiene el superintendente de la Policía, Joseph Gonzalez, para el próximo año 2026 es reclutar unos 1,000 nuevos oficiales de la Uniformada.

Informó, en entrevista con Primera Hora, que estos reclutamientos se realizarán a partir de julio próximo, cuando comience un nuevo presupuesto. Además, dejó claro que la cifra de alrededor de 1,000 nuevos oficiales no incluye a los 600 cadetes que se esperan se gradúen de la Academia de la Policía en el primer trimestre del nuevo año.

“La ciudadanía quiere ver el policía en la calle. Se siente más seguro cuando se ve el oficial uniformado en las patrullas y eso es lo que estamos atacando”, manifestó el funcionario.

La respuesta la ofreció González cuando se le cuestionó sobre el reenfoque que se le daría a la Policía o los cambios que se ejecutarían en la lucha contra el crimen en este 2026.

Para explicar su respuesta, González precisó que en en el 2025 se retiraron unos 900 policías. Comentó que estos retiros afectaron la ya menguada plantilla que tiene el cuerpo de seguridad. Por ello, destacó la importancia del reclutamiento activo de nuevos oficiales.

Mencionó, sin embargo, que han tenido que resolver varios problemas en la Policía para poder embarcarse en el reclutamiento.

“Cuando llegamos había más de mil candidatos para ser policía, pero estaban ataponados en diferentes fases del proceso. En el polígrafo, en las investigaciones de campo y en otras partes. Lo que hemos hecho es agilizar el proceso. Número uno, entrenando agentes de la policía como poligrafistas. Hemos entrenado 14 agentes adicionales a ser poligrafistas, que eso ahora permite que hagamos 30 a 40 polígrafos al día. De igual manera, con la separación entre el DSP (Departamento de Seguridad Pública) y la Policía, lo que es la Oficina de Seguridad y Protección regresó a la Policía y ahora la prioridad para ellos es esas investigaciones de campo, haciendo el ‘background check’, las investigaciones a estos candidatos”, comentó González.

Actualmente, la policía cuenta en la calle con alrededor de 6,000 agentes para atender a una población de tres millones de personas. ( Xavier Araújo )

En la actualidad, la Policía cuenta con “un poquito más de 10,950 agentes”, dijo el funcionario, quien ocupa el cargo tras dejar de liderar el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en la Isla.

La Asociación Policías Unidos Luchando publicó recientemente una gráfica en la que precisa que la Policía tiene 10,926 oficiales, incluyendo los 631 cadetes que están por graduarse.

Se detalló que hay 14 coroneles, 20 tenientes coroneles, 21 comandantes, 62 inspectores, 115 capitanes, 169 tenientes 1, 338 tenientes 2, 1,324 sargentos y 8,232 agentes. La publicación precisa que al número de agentes se le debe restar los que se encuentran por licencia, el Fondo del Seguro del Estado o en servicio militar.

“Efectivos en la calle no pasamos de 6,000 para atender una población de más de tres millones. Por esa razón no vemos policías”, subraya la publicación.

Revisarán salarios e incentivos

Otro problema que tienen los agentes es su salario. Pero, González informó que la reunión que sostuvo la gobernadora Jenniffer González Colón con los líderes de los gremios de la Policía a mediados de este mes rendirá frutos. Auguró que se podrán esperar los “ajustes de la escala salarial, aumento en salario, el retiro y otros beneficios para nuestros policías”.

“Vamos a tener probablemente un anuncio en el primer trimestre del año que viene, del 2026”, indicó.

Otros de los beneficios que anticipó González es la posibilidad de profesionalizar a la Policía con incentivos similares a los que provee el Departamento de Educación a los maestros que poseen maestrías y doctorados.

“Eso viene mano a mano con la Reforma de la Policía. Ya sabemos que algunos de los estándares para entrar son contar con un (grado) asociado. Muchos policías a nivel nacional nada más necesitan un cuarto año y para seguir ascendiendo a través de algunos de los rangos se requieren otras maestrías, bachillerato”, indicó.

Por ello, comentó que evalúan la posibilidad de añadir los incentivos educativos.

“Sí, estamos evaluando diferentes opciones”, enfatizó.

Otro beneficio que buscan impulsar es añadir a los cuartes de la Policías gimnasios para que los agentes puedan mantener una aptitud física propia para su puesto.

El jefe de la Policía expuso que “estamos evaluando cómo buscar fondos adicionales para hacer gimnasios en diferentes cuarteles donde hay el espacio. Esos son diferentes proyectos que estamos trabajando”.

De manera general, González expuso que “la meta de nosotros siempre es reducir la criminalidad. Este año de 2025 ha sido uno histórico. Cuando miramos los números como tal, hemos bajado los números de asesinatos a un nivel del año 1983. Estamos hablando más de 40 años con una baja en el número de asesinatos. De igual manera, los carjackings. En todos los tipos de delitos estamos menos. Ahora, eso no indica que estamos satisfechos, queremos mejorar y sí, tenemos que ser ágiles, y siempre estamos cambiando nuestras estrategias dependiendo de qué está pasando en la Isla”.

“Un reto” la transición

Por otro lado, el funcionario habló sobre cómo le ha resultado cambiar el FBI por la Policía de Puerto Rico.

“Para serte honesto, esto ha sido uno de los retos más grandes de mi vida. Pero, de igual manera, ha sido el honor más grande de mi vida. Tengo la oportunidad de ser, de liderar una agencia de más de 12,000 empleados que salen a la calle todos los días poniendo su vida en riesgo para la ciudadanía de Puerto Rico. Es un reto, es mucho trabajo, pero lo hago con honor y con orgullo”, manifestó.

Indicó que en el FBI se programaba para impactos a largo plazo.

“Aquí en la Policía tenemos asuntos de largo plazo, pero tenemos también los asuntos que tenemos que reaccionar al momento. En el FBI había la oportunidad de planificar operativos por semanas, meses. Aquí es todos los días activo con todos estos diferentes tipos de operativos”, concluyó.