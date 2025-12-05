Enmascarados asaltaron esta madrugada la gasolinera Total, localizada en la urbanización Villa Caparra, en Guaynabo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:30 a.m. de hoy, viernes, mientras una empleada organizaba los artículos de las góndolas y cuatro enmascarados armados que vestían con ropa color negro, la amenazaron.

Uno de ellos la tomó por el cabello y la llevaron hasta la caja registradora, apropiándose ilegalmente de $878 en efectivo productos de las ventas.

Además, utilizaron una barra en metal para abrir la puerta de la oficina logrando acceso al interior donde se robaron 10 cartones de cigarrillos y 16 cajetillas adicionales.

El valor de la mercancía fue estimado en $1,341.

La División de Robos del CIC de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.