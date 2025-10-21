Dos pistoleros enmascarados asaltaron anoche a una mujer para robarle su motora mientras se encontraba frente a un restaurante de comida rápida en la esquina de la avenida José De Diego con la calle Santa Fe, en Santurce.

Según el informe de novedades de la Policía, los hechos se reportaron a las 9:07 p.m. de ayer, lunes. Inicialmente la perjudicada alegó que estaba detenida en el lugar cuando vio a dos enmascarados que se le acercaron a bordo de una motora tipo “scooter”.

Posteriormente, uno de ellos se bajó portando un arma de fuego y, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su motora marca Yamaha YW125, color azul oscuro y con la tablilla 265394M.

Los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.

El agente Vázquez, adscrito al Precinto de Santurce, refirió el caso a la División de Robos del C.I.C. de San Juan.