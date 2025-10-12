Dos individuos armados y vestidos de negro irrumpieron en una residencia en Cidra, donde bajo amenaza e intimidación despojaron a una mujer de una considerable suma de dinero en efectivo, joyas, un arma de fuego, varios celulares y un vehículo de alta gama.

Según informó la víctima a la Policía, los sospechosos llevaban máscaras y portaban armas de fuego al momento del asalto. Durante el robo, se apropiaron de aproximadamente $30,000 en efectivo, un set de cadenas y una pulsera valorados en $2,000, una pistola Sig Sauer 9 mm, 33 municiones, tres celulares iPhone y una guagua Range Rover negra del año 2014 con la tablilla IJD-715.

Relacionadas Hombre es baleado en calle de Juncos

El caso fue referido al agente José Olivera, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, quien trabaja la pesquisa bajo la supervisión de la sargento Itamara Ruiz.

Las autoridades no reportaron personas arrestadas al momento y exhortaron a cualquier persona con información a comunicarse de forma confidencial con el Negociado de la Policía.