Un hombre que acudió al motel Las Palmas, en el barrio Las Tres T de Río Grande, fue víctima de un robo a mano armada perpetrado por varios individuos enmascarados durante la madrugada de este domingo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, mientras el querellante se encontraba en el área de administración del motel, fue sorprendido por varios sujetos con los rostros cubiertos y armados, quienes lo despojaron de $130 en efectivo bajo amenaza e intimidación.

La víctima resultó ileso tras el asalto. Los delincuentes huyeron del lugar en un vehículo blanco, cuyo rumbo se desconoce hasta el momento.

La agente Lisgerie Hernández, del distrito de Río Grande, investigó la querella de forma preliminar y refirió el caso a la división de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, que continúa con la pesquisa.