Cuatro equipos de búsqueda de media docena de municipios iniciaron esta madrugada las labores para localizar a un turista de origen pakistaní de 64 años, quien se extravió en una de las veredas del Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande, la tarde del domingo.

Abdur Rahman, residente en Wisconsin, era integrante de un grupo que se dividió durante la excusión, cuando desapareció su rastro.

Sus familiares le han expresado a las autoridades su preocupación ya que padece de varias condiciones de salud y recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica.

El sexagenario fue descrito de tez blanca, cabello blanco, cinco pies y siete pulgadas de estatura, 180 libras de peso y vestía camisa color azul de rayas, pantalón color gris y gorra tipo pelotero de color gris.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos de búsqueda culminaron a eso de las 2:00 a.m. y ya a las 5:00 a.m. nuevos grupos los relevaron para proseguir el recorrido por las veredas aun aquellas que no están abiertas al público, añadiendo cuatro perros olfateadores de la Unidad Canina.

El comisionado Nino Correa, el director de Operaciones Ángel Vázquez y personal de las zonas de Ceiba, Humacao y Vega Baja del NMEAD trabajan en el lugar en conjunto con las OMMEs de Río Grande, Luquillo, Las Piedras, Bayamón, San Lorenzo, Yabucoa, Humacao, Manatí y Vega Baja.

Además, se integró la Unidad de Rescate del Negociado de la Policía de Puerto Rico, las Policías Municipales de Bayamón y de San Juan, entre otras agencias y voluntarios.

También se han utilizado drones.

Las inclemencias del tiempo en la zona dificultan la labor de los grupos.