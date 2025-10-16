Una residencia localizada en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-617 interior del barrio Morovis Sur, fue escalada durante la la madrugada de hoy, jueves, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico (PPR).

La propietaria de la casa de 72 años, narró que mientras se encontraba durmiendo alguien logró acceso al interior de su hogar y se apropió de su cartera con documentos personales, dinero en efectivo, prendas y alcapurrias, latas de salchichas y morcillas.

La querellante se dedica a la venta de frituras.

La agente Yolanda Ortiz Sandoval adscrita del distrito de Morovis, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.