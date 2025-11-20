Un ciudadano radicó anoche una querella por escalamiento en su residencia localizada en el sector Canales del barrio Ceiba Sur, en Juncos, donde se apropiaron de dos bañeras de hidromasaje.

El perjudicado, indicó que alguien fozó y rompió la puerta del almacén de su casa para hurtar las bañeras de color blanco.

La propiedad hurtada tiene un valor estimado de $8,500.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, continúan con la pesquisa.