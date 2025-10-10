Una querella por escalamiento se reportó esta mañana en el supermercado Centro Ahorros, localizado en la avenida Quisqueya, en Hato Rey.

Según informó el querellante, alguien utilizando un bloque de cemento rompió el cristal frontal de la puerta y entró al negocio.

Del interior, se apropió de seis cajas de cigarrillos, valoradas en $ 200 y de $ 1,285.45 en efectivo, que se encontraban en las cajas registradoras.

Los daños a la puerta fueron estimados en $200 aproximadamente.

El agente Kevin Ferreira, adscrito al Precinto de Hato Rey Este, refirió la querella al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.