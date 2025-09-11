Un ciudadano de 24 años se querelló ayer, miércoles, de un escalamiento ocurrido en su apartamento del residencial Lirios del Sur, en Ponce.

Según el informe de la Policía de Puerto Rico, en la tarde, cuando llegó a su apartamento encontró la puerta principal forzada y se percató del robo de 10 armas de fuego que guardaba en una caja de metal de seguridad en su habitación.

Las armas de fuego cortas y largas fueron descritas como un pistola marca Glock 19, calibre 9mm color coyote, cuatro pistolas marca Glock, calibres .40 y 9mm todas color negro, una pistola Glock 19, calibre 9mm color negra y bronce, una pistola Century Arms mini Draco 7.62 x 39 color marrón claro, una pistola marca Taurus, calibre 9mm color negra, una pistola American Tactical, modelo Omni, multi calibre y un rifle Century Arms.

Además, se robaron más de 1,000 municiones de diferentes calibres, prendas en oro 14 kilates, calzado deportivo y playeras.

La propiedad hurtada fue valorada por el querellante en $10,680.

Personal de la división de Servicios Técnicos recopiló evidencia y la querella fue referida a la División de Propiedad del CIC de Ponce.