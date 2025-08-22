Un escalamiento se reportó esta mañana en la pizzería Papa John’s Pizza, ubicada en Guaynabo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante denunció que dos hombres lograron acceso al interior del local, tras ocasionar daños a la puerta de entrada.

Acto seguido, se apropiaron de $612.60, de las cajas registradoras, producto de las ventas.

Los daños fueron estimados en $2,000.

El agente Aslin Pagan, adscrito al distrito de Guaynabo, investigó preliminarmente los hechos y lo refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.