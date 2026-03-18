Agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur, investigaron un escalamiento reportado esta madrugada en la pizzería Papa John’s localizada en la carretera PR-167, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante manifestó que alguien le ocasionó daños a la puerta frontal del establecimiento, logrando acceso al interior donde se apropiaron ilegalmente de la caja fuerte con una cantidad indeterminada de dinero.

También intentaron abrir una de las cajas registradoras que contenía dinero, pero no lo lograron.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.