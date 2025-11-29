La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento ocurrido en la noche del viernes en una residencia de la urbanización Las Praderas, en el municipio de Barceloneta.

Según informó la querellante, uno o más individuos lograron ingresar a su hogar tras forzar una ventana del lado norte de la vivienda.

Una vez dentro, los delincuentes se apoderaron de una significativa suma de dinero y objetos de valor.

La víctima reportó que los ladrones sustrajeron $20,000 en efectivo y varias joyas, incluyendo una caja fuerte gris que contenía prendas valoradas en aproximadamente $10,000.

Además, se llevaron dos relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorado en $12,000 y un Tag Heuer con un precio de $7,000.

El agente Mario Montesino, adscrito al distrito de Barceloneta, investigó el incidente de manera preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quienes se encargarán de la investigación a fondo.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía para que, si tienen información que pueda ayudar a esclarecer este caso, se comuniquen con las autoridades. Los interesados pueden llamar al 787-343-2020, escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o en su página de Facebook en www.facebook.com/prpdgov.