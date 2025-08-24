Un hombre rompió un cristal lateral de la sucursal del Banco Popular que ubica en Cupey y logró entrar al interior del mismo durante la madrugada de este sábado, según informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente fue reportado a la 1:47 a. m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la presencia de un individuo que, usando guantes de nitrilo azules y vistiendo ropa oscura, causó daños en el área del autobanco, ubicada en la calle Alda.

Luego de romper el cristal, el sujeto accedió al interior de la institución bancaria, donde provocó daños en distintas áreas y forzó una caja fuerte en el área de los cajeros automáticos. Tras completar el acto, abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

No se informó la cuantía de los daños causados, tampoco si logró robar dinero en efectivo. La Policía sigue investigando.