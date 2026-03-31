Un almacén localizado en la calle Bromelia del barrio Esperanza, en Vieques, fue escalado anoche, informó la oficina de prensa de la Policía.

El querellante se percató que alguien forzó el marco de la puerta delantera, logrando acceso al interior de la residencia, la cual se utiliza como almacén.

Los escaladores se hurtaron ropa nueva de adultos y niños, juguetes, zapatos guardados en cajones, estantería de PVC, seis cuadros y un espejo.

La propiedad hurtada fue valorada en $15,900.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.