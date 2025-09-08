El dispensario de cannabis Weedgreens, ubicado en el kilometro 49.5 de la carretera PR-01, del barrio Beatriz en Cidra, fue escalado esta madrugada.

Según informó el querellante, alguien rompió la puerta posterior del negocio para entrar al local donde se apropiaron de $5,524.24 de la caja fuerte y la caja registradora.

El agente Roy De Jesús, adscrito al Distrito de Cidra, refirió el caso al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.