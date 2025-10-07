La escuela Leoncio Meléndez Mitchell, ubicada en el desvío Aníbal García Peña, en Las Piedras, fue escalada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante indicó que alguien ocasionó daños al portón posterior, a las puertas de un salón de clase y al almacén, logrando acceso al interior.

Se apropiaron de un televisor, dos abanicos, una unidad HDX, cuatro bocinas, dos sopladores de mano, cuatro audífonos, una extensión eléctrica, dos mapos, un rastrillo, un compresor de aire, dos radios Megatek CD players, un rollo de papel y un sistema de altavoz marca Queminis de 15 pulgadas.

Al momento, los daños ocasionados y la propiedad hurtada no fueron valorados.

El agente Alexis A. Espinosa realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.

El agente Luis Navas, de la División de Servicios Técnicos, tomó un total de 38 fotografías como parte del proceso de documentación de la escena.