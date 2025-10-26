La Policía de Puerto Rico informó la actualización de la lista de los más buscados en el pueblo de Aibonito.

Según indicaron a través de una comunicación escrita, los 10 hombres incluidos en la lista tienen órdenes de arrestos en su contra por Asesinato, Ley de Armas, Agresión Sexual, Violencia Doméstica, entre otros.

Estos son los 10 más buscados:

1. Rolando Sáez Guzmán- buscado por daños al Sistema de Supervisión Electrónica, con fianza de $100,000.

2. Nelson A. Aular Rojas- buscado por agresión sexual con fianza de $1 millón.

3. Juan Santos Rivera - buscado por asesinato y Ley de Armas con fianza de $1.5 millones.

PUBLICIDAD

4. Dawil N. De Jesús González- buscado por fraude y apropiacion ilegal con fianza $150,000.

5. Joel Cartagena Molina- buscado por violencia doméstica con fianza de $50,000.

6. Evin Ortiz Rivera- buscado por Ley de Armas y Violencia Doméstica con fianza: $200,000.

7. Rafael Meléndez Soto- buscado por Violencia Doméstica con fianza de $100,000.

8. José M. Llera Martínez- buscado por Violencia Doméstica con fianza de $150,000.

9. Rubén Luna Rivera- buscado por Ley de Armas con fianza de $260,000.

10. Gabriel Ortiz Vega- buscado por Ley de Sustancias Controladas con fianza de $15,000.

Se le exhorta a la ciudadanía a que si tiene información que ayude a dar con la captura de uno o más de estos imputados, se comunique de las líneas confidenciales 787-343-2020, 787-793-0457 y 1-800-981-3635.

También puede llamar a la División de Arrestos y Allanamientos del área de Aibonito al 787-735-6800 ext. 1120.