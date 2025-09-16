Un accidente leve con una excavadora provocó la caída de un tendido eléctrico en la carretera PR-3, cerca de la farmacia Caridad en Fajardo, lo que obligó a las autoridades a cerrar la vía en ambas direcciones, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el incidente no dejó personas heridas, pero sí causó que cables del tendido eléctrico quedaran en medio de la vía, representando un riesgo para conductores y peatones en la zona.

Como medida preventiva, el tránsito fue desviado por la avenida Marcelito Gotay en dirección de Ceiba hacia Fajardo, y por la carretera 194 en dirección contraria, mientras se atiende la situación.

Personal de la empresa LUMA Energy se dirige al lugar para remover el tendido afectado y restablecer el servicio y la seguridad vial.

Las autoridades exhortan a los conductores a tomar rutas alternas y ejercer precaución.