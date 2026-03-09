El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York dijo el lunes que las autoridades están investigando si los hombres que llevaron artefactos explosivos improvisados a una protesta frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fueron inspirados por ISIS.

Los artefactos, que no explotaron, fueron arrojados durante las estridentes contraprotestas que tuvieron lugar el sábado cerca de Gracie Mansion durante un acto de “Detengamos la toma islámica de la ciudad de Nueva York” dirigido por el activista de extrema derecha Jake Lang. La comisaria de policía Jessica Tisch declaró que los explosivos podrían haber causado lesiones graves o la muerte.

Dos personas están detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento, pero no han sido acusadas, dijo Tisch durante una conferencia de prensa. La policía está colaborando con la fiscalía federal y el FBI, que ha asignado a la investigación agentes del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.

“Puedo confirmar esta mañana que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por ISIS”, dijo Tisch.

Los dos no han sido acusados. Tisch dijo que la policía estaba trabajando con los fiscales federales y el FBI en el caso. El FBI dijo que agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de la oficina estaban participando en la investigación. Dijo que los investigadores no han encontrado ningún vínculo aparente con Irán o la guerra.

“En este momento, no tenemos ninguna información que conecte esta investigación con lo que está ocurriendo en el extranjero, en Irán”, dijo Tisch.

La escasa asistencia a la protesta del sábado atrajo a un grupo mucho mayor de contramanifestantes, entre ellos una persona que, según la policía, arrojó a la multitud un objeto humeante que contenía tuercas, tornillos y una “mecha de hobby”.

El artefacto se apagó por sí solo a pasos de los agentes de policía, señaló Tisch. La misma persona que lo lanzó arrojó después un segundo artefacto que no pareció incendiarse, dijo el comisario.

El sábado, las autoridades dijeron que “identificaron un artefacto sospechoso en un vehículo en East End Avenue, entre las calles 81 y 82”. Se cerraron varias calles y se evacuaron los edificios cercanos. Hacia las 19.00 horas, la policía utilizó un camión de plataforma para retirar un Honda Civic y se reabrieron las calles.

Lang fue acusado de agredir a un oficial con un bate de béisbol, desorden civil y otros delitos por su participación en la insurrección del 6 de enero, pero fue liberado de prisión como parte del amplio acto de clemencia del presidente Donald Trump. Lang anunció recientemente que se presenta como candidato al Senado de Estados Unidos por Florida.

A principios de este año, organizó un mitin en Minneapolis en apoyo de la represión de la inmigración de Trump, atrayendo a una multitud furiosa de contramanifestantes que rápidamente lo ahuyentaron.

