Una mujer de 60 años murió en medio de un accidente de tránsito reportado en la tarde del viernes, en la carretera PR-111, en San Sebastián.

La Policía informó que los hechos ocurrieron a eso del as 3:20 p.m., en el kilómetro 22.8 de la mencionada vía, jurisdicción del barrio Piedras Blancas.

El informe policiaco detalla que, “mientras Jonathan Crespo Trinidad, de 20 años y residente de Lares, conducía el vehículo Ford F-150, color blanco, año 2021,en dirección de San Sebastián a Lares por la mencionada vía de rodaje, lo hacía a una velocidad mayor, la que no le permitió mantener el control y dominio del volante provocando que entrara al carril contrario e impactara de frente al auto Nissan, Juke, año 2011, conducido por Orlando Alemán Torres, de 58 años, residente en el barrio Juncal de San Sebastián”.

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La pasajera del auto Nissan, identificada por la Policía como Carmen Yolanda Méndez Vélez, fue quien falleció mientras recibía atención médica en un hospital de la región.

Se informó que los conductores recibieron asistencia médica por las heridas recibidas en hospitales de los pueblos de Aguadilla y Lares.

La escena fue trabajada por el agente Samuel Ortiz Seguinot, de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, así como el fiscal José I. Rivera Loperena.

A los conductores se le tomaron muestras de sangre para detectar el consumo de bebidas embriagantes. Mientras, los vehículos fueron ocupados.