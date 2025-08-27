La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, contactó a un familiar de la mujer cuyo cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado junto a un bebé recién nacido al mediodía de ayer, martes, en la cocina de un apartamento de alquiler a corto plazo en la calle Cacique de la urbanización Santa Teresita, en Santurce, para iniciar el proceso de identificación formal en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El director del CIC de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado, reveló que el familiar no sabía que estaba embarazada.

“Hemos hablado con un familiar, partiendo de la premisa que se trate de esa persona que no lo podemos certificar. No sabía que estaba embarazada. Conocían de sus condiciones médicas”, sostuvo Figueroa Maldonado.

La fallecida llevaba un año viviendo en la Isla.

Aclaró que el bebé estaba formado y aunque tenía el cordón umbilical no estaba unido a la madre.

Al preguntarle si la escena que observaron sugiere que hubo algún tipo de violencia, respondió que no aparenta, pero debido al estado de descomposición del cuerpo no se puede precisar.

Según informes preliminares de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 11:50 a.m. de ayer una empleada se disponía a realizar la limpieza y sintió el fuerte hedor que salía del apartamento por lo que se comunicó con el propietario y al abrir la puerta se encontraron con la escena.

En esta etapa de la pesquisa no es posible establecer lo que les sucedió, no obstante, se supo que la persona que arrendó el apartamento es una norteamericana de 37 años y que padecía de varias condiciones de salud.

La última vez que la inquilina fue vista con vida fue el jueves, 21 de agosto.

Las autopsias que se realizarán por patólogos del ICF, confirmarán la identidad de la mujer y las causas de la muerte.

La mujer se hospedaba en ese apartamento desde el 28 de mayo.

Durante el día de hoy continuarán verificando imágenes de vídeos de seguridad en busca de alguna pista.