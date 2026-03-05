Las autoridades federales arrestaron esta madrugada a cuatro hombres por presunta explotación infantil en la zona este de la isla, confirmó Sandra Colón, portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Los detenidos fueron trasladados a San Juan para ser procesados, indicó la portavoz.

Según la investigación, los sospechosos presuntamente estaban vinculados a chats en los que se compartían imágenes de abuso sexual infantil.

Los arrestados fueron identificados como Daniel Delgado Delgado, de 31 años, y Frederick Jesús Pinto Rodríguez, de 22, ambos detenidos en Yabucoa; Héctor Luis Olmedo Burgos, de 27, arrestado en Naguabo; y Héctor Rafael Cuadrado Abadía, de 43, en Caguas, según informó El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Este grupo estaba utilizando dos plataformas para compartir este material y nuestra función es investigar quiénes son las personas que están detrás de estas cuentas, detrás de estos números, y por eso es que ocurren los arrestos en la mañana de hoy”, dijo Reynaldo Medina, supervisor interino del Grupo de Explotación Humana y Abuso Sexual Infantil de HSI en San Juan, a TeleOnce.

Se espera que posteriormente la Fiscalía federal ofrezca más detalles sobre los casos.

Alerta: protege a los menores de depredadores en internet

Al alcance de un solo clic, tu hijo, tu sobrina o tus nietos podrían estar expuestos a depredadores sin darse cuenta. Por eso, es fundamental vigilar la actividad de niños y jóvenes en internet y educarlos sobre los riesgos del espacio digital, advierte la Unidad de Investigación de Explotación Infantil del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El acoso por parte de un adulto hacia un menor en internet puede derivar en casos de explotación infantil. Los depredadores suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

¿Dónde comunicarte si sospechas de un caso?