Las autoridades federales diligenciaron 17 órdenes de arresto esta madrugada contra presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en el residencial Las Muñecas, en Aguadilla.

El operativo contra la ganga conocida como “Los Tíos” estuvo a cargo de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), confirmó Tony Velázquez, portavoz de la División del Caribe de la agencia federal.

Algunos acusados fueron intervenidos en la calle durante la madrugada, mientras que otros ya estaban bajo custodia por otros crímenes.

Se alega que la organización “Los Tíos” traficaba fentanilo, crack, marihuana y heroína, y que también estaría vinculada a asesinatos.

Además, la ganga tendría conexiones con pandillas en República Dominicana y Colombia.

La investigación sobre esta organización comenzó entre 2022 y 2023, indicó Velázquez.