Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron una orden de arresto por maltrato agravado y maltrato mediante amenaza contra un joven de 21 años que presuntamente agredió a su pareja mientras dormía en Toa Baja.

Según la Policía, se alega que el pasado 7 de octubre Víctor Iandel Colón Soto comenzó a golpear a la víctima en el rostro y la cabeza mientras se encontraba durmiendo. En medio del presunto incidente, Colón Soto le reclamó por unos mensajes de texto.

La agresión habría ocurrido en presencia de su hija recién nacida, indicó la Uniformada.

Colón Soto enfrentaba una fianza de $100,000, emitida por la jueza Miriam Stefan Acta, Tribunal de Bayamón. Como no prestó la fianza, la jueza Catherine Brunelle Curet ordenó su ingreso a la cárcel de Bayamón.