Tras iniciar el desfile de prueba en su contra, Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, se mostró frustrado este martes con la orden de mordaza que emitió el juez federal Francisco Besosa en este caso.

8 Fotos El productor fue acusado en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación al chat de Telegram que causó protestas contra la administración de Ricardo Rosselló.

”Es complicado escuchar tanta mentira. Te meten una ley de mordaza y tú tienes que ver cómo la mentira baila en tu cara y no puedes hablar. Ya no pasa nada. No puedo hablar”, afirmó a preguntas de Primera Hora.

Previo a la expresión, aseguró que no le preocupa lo que el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, el abogado Anthony Maceira Zayas, tenga que declarar en su contra. Dijo estar “super confiado” en que saldrá bien del juicio.

”Llegó el momento donde no hay especulaciones. Llegó el momento donde se acabaron los dimes y diretes... Llegó el momento donde ya se acabaron las especulaciones y lo que dijeron y no dijeron. Ahorita, ahorita a la 1:15 p.m. comienza el juicio otra vez”, afirmó Díaz Colón.

Díaz Colón fue acusado por un gran jurado federal en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación al “chat” de Telegram que causó una ola de protestan en contra de la administración Rosselló.

El malestar por los comentarios hechos por el exmandatario y se equipo fue tal que empujó a su salida para verano del 2019.

Será un jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, quienes juzgarán al exproductor del programa Nación Z de la emisora Z-93.

De hecho, Díaz Colón tuvo que renunciar a este trabajo tras supuestamente coordinar una entrevista con Rosselló sin el conocimiento de la gerencia de la compañía en medio de las masivas protestas.

Otro de los testigos que se espera desfile durante el juicio, que podría demorar unas dos semanas, lo será Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, un excontratista gubernamental e hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier.

Las alegaciones apuntan que Díaz Colón sabía que Maldonado Nieves tenía en su poder el controvertible chat. Entonces, acudió a donde Maceira Zayas para solicitar dinero y contratos gubernamentales a cambio para supuestamente comprar el silencio de Maldonado Nieves. Además, la Fiscalía federal dice contar con un audio en el que Díaz Colón presuntamente le ofreció también los servicios de figuras televisivas, incluyendo a “La Comay” y su productor Antulio “Kobbo” Santarrosa, para difundir mensajes de apoyo al exgobernador.