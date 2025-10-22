Una mujer de 83 años fue víctima de una agresión grave durante la noche de ayer, martes, mientras caminaba a iglesia por el kilómetro 15.4 de la carretera PR-135, del sector Título Quinto del barrio Yahuecas, en Adjuntas.

Según la información preliminar, una mujer no identificada la golpeó con un palo en diferentes partes del cuerpo por motivos que se investigan.

La perjudicada fue trasportada por los paramédicos a un hospital del área. No se informó la gravedad de las lesiones.

El agente Gilberto Valentín Crespo, adscrito al Precinto de Castañer, investiga el caso bajo la supervisión del sargento José Caraballo López.