Un hombre de 65 años que vendía anoche helados por las calles de Barrio Obrero, en Santurce, fue sorprendido por dos motociclistas que lo golpearon y le robaron el dinero de las ventas del día, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:45 p.m. en la avenida Juan Ponce de León, esquina calle Jordan, en Barrio Obrero.

El informe policiaco indica que, “mientras (el adulto mayor) se encontraba caminando con un carrito de vender helados, dos individuos a bordo de una motora se les acercó. Uno de ellos, mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, le anunció el asalto. El asaltante golpeó al perjudicado en el área de la cabeza, provocando que cayera al suelo, llevándose el dinero que tenía en una cartera, producto de las ventas del día”.

Los asaltantes se marcharon del lugar hacia un rumbo desconocido.

La víctima, entretanto, fue atendida en el lugar por paramédicos del municipio. Presentaba una herida abierta en el área de la cabeza, por lo que fue transportado a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Al momento, su condición es descrita como estable.

El agente Ángel Pomales, adscrito al precinto de Barrio Obrero, investigó preliminarmente, El caso se refirió a la División de Robos de San Juan para que continúen con la investigación.